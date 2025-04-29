Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Силы ПВО отразили атаку дронов в Нижегородской области

Никитин: в двух районах Нижегородской области отражен налет беспилотников
close
РИА Новости

Силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью отразили атаку беспилотных аппаратов в двух районах Нижегородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Он подчеркнул, что по предварительным данным, последствия не зафиксированы.

29 апреля сообщалось, что ночью над Дзержинском в Нижегородской области раздались несколько взрывов. Предположительно, в небе над городом были уничтожены воздушные цели.

В тот же день украинские беспилотные летательные аппараты атаковали город Обнинск Калужской области и находящийся в 18 километрах к югу от Рязани поселок Денежниково.

28 апреля беспилотники Вооруженных сил Украины совершили налет на расположенный в Липецкой области город Елец.

Ранее средства ПВО уничтожили над регионами РФ 51 беспилотник.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами