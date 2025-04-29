Силы ПВО отразили атаку дронов в Нижегородской области

Никитин: в двух районах Нижегородской области отражен налет беспилотников

Силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью отразили атаку беспилотных аппаратов в двух районах Нижегородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Он подчеркнул, что по предварительным данным, последствия не зафиксированы.

29 апреля сообщалось, что ночью над Дзержинском в Нижегородской области раздались несколько взрывов. Предположительно, в небе над городом были уничтожены воздушные цели.

В тот же день украинские беспилотные летательные аппараты атаковали город Обнинск Калужской области и находящийся в 18 километрах к югу от Рязани поселок Денежниково.

28 апреля беспилотники Вооруженных сил Украины совершили налет на расположенный в Липецкой области город Елец.

Ранее средства ПВО уничтожили над регионами РФ 51 беспилотник.