Жители Дзержинска сообщили о взрывах над городом

Этой ночью над Дзержинском в Нижегородской области раздались несколько взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

По предварительным данным, в небе над городом были уничтожены воздушные цели.

Местные жители рассказали, что проснулись от громких звуков и сработавших сигнализаций автомобилей около 2:45. Как сообщается, на земле не зафиксировано последствий взрывов, пострадавших нет.

Официальных комментариев пока не поступало.

До этого власти Ивановской области объявили режим повышенной готовности в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов. Отмечается, что специальные службы ведут мониторинг ситуации.

Кроме того, опасность атаки беспилотных летательных аппаратов была объявлена в Ельце и Елецком муниципальном образовании Липецкой области. Губернатор региона Игорь Артамонов обратился к населению с призывом по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Ранее жители Брянска рассказали о взрывах над городом.