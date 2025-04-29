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В Киеве произошли взрывы

В украинской столице прогремели взрывы
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Gleb Garanich/Reuters

В столице Украины прозвучали взрывы. Об этом сообщает издание «Общественное. Новости».

Незадолго до взрывов в Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу.

По сведениям Telegram-канала «Инсайдер Киев», над городом появились беспилотники. Обломки одного из дронов упали в Деснянском районе столицы. В результате загорелся частный дом и несколько автомашин. На место происшествия выехали пожарные и спасатели.

28 апреля сообщалось, что российские военные нанесли массированный удар дронами по логистическим объектам Вооруженных сил Украины в аэропорту в Черкассах.

26 апреля сообщалось, что крупный пожар произошел в районе Осокорки на юго-востоке Киева. Огонь распространился у завода «Буревестник», который является одним из предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

24 апреля Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские военнослужащие в течение ночи нанесли мощный комбинированный удар по украинской столице. Целью стала железнодорожная инфраструктура. По информации журналистов, в Киеве произошло несколько взрывов. В ряде районов начались пожары, в том числе пламя охватило транспортные средства и постройки.

Ранее в подконтрольном украинским властям городе Запорожье произошел взрыв на заводе «Мотор Сич».

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