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ВС РФ за сутки сбили больше 200 дронов ВСУ

МО РФ: российские системы ПВО за сутки сбили 234 дрона ВСУ
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Inna Varenytsia/Reuters

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 234 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны РФ в очередной сводке.

«Средствами противовоздушной обороны уничтожены три управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 234 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сообщили в ведомстве.

С начала СВО было уничтожено свыше 54 тыс. украинских дронов.

До этого над Новгородской и Ленинградской областями сбили четыре беспилотника.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

11 марта ВСУ атаковали территорию России 337 дронами, 91 из которых был сбит в Подмосковье.

Ранее ураинский дрон снабжал российских бойцов шоколадом и сигаретами.

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