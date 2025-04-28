В Белгородской области женщина ранена при атаке беспилотника ВСУ

Жительница села Нежеголь Шебекинского округа Белгородской области получила ранение в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава приграничного региона Вячеслав Гладков.

«Пострадавшая с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги самостоятельно обратилась в Шебекинскую ЦРБ. Медики оказывают ей всю необходимую помощь», — написал он.

До этого директор ФСБ Александр Бортников рассказал об основных целях Киева во время атак беспилотниками. По его словам, ВСУ активно используют БПЛА и западное вооружение для нанесения ущерба объектам оборонно-промышленного комплекса, энергетики и транспортной инфраструктуры России.

Глава ФСБ подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Запада привела к росту «террористических посягательств в различных регионах страны». Беспилотники и ракетные системы западного производства, как отметил Бортников, позволяют Киеву наносить удары глубоко внутри РФ.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.