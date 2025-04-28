Силы ПВО сбили 51 украинский БПЛА над территорией России

Министерство обороны России сообщило об отражении массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

В период с 20:20 до 23:00 мск средствами противовоздушной обороны был уничтожен 51 беспилотник самолетного типа. Наибольшее количество дронов (40) было сбито над Курской областью. Еще пять беспилотников были уничтожены над Орловской областью, два – над территорией Республики Крым, три – над акваторией Черного моря и один – над Белгородской областью.

Накануне западная группировка войск уничтожила 26 беспилотников и четыре станции Starlink. Российские войска также уничтожили САУ «Акация» и «Гвоздика», орудия Д-30 и М-56, а также 10 минометных расчетов.

В тот же день в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на город Каховка в Херсонской области пострадали четыре сотрудника местной пожарной части. Все пострадавшие были доставлены в Каховскую центральную районную больницу для оказания медицинской помощи.

Ранее российская армия уничтожила четыре склада ВСУ.