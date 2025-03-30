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Стало известно, сколько раз хуситы ударили по авианосцу Harry Truman в марте

Al-Masirah: хуситы в марте 10 раз атаковали американский авианосец Harry Truman
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U.S. Navy

Шиитское военно-политическое движение «Ансар Аллах» (хуситы), правящее на севере Йемена, с начала марта 10 раз нанесло удары по американскому авианосцу Harry Truman и сопровождающим его кораблям в акватории Красного моря. Об этом рассказал представитель Вооруженных сил хуситов Яхья Сариа, сообщает телеканал Al-Masirah.

В заявлении отмечается, что за минувшие сутки в Красном море трижды наблюдалось противостояние между членами «Ансар Аллах» и экипажем авианосца Harry Truman.

«Атака [на группировку кораблей Вооруженных сил США] осуществлялась силами ракетных войск, беспилотной авиации и военно-морских войск с использованием крылатых ракет и беспилотников», — подчеркнул Сариа.

При этом он добавил, что американские войска уже третью неделю наносят удары по территории Йемена.

16 марта ВС США начали крупномасштабную операцию против хуситов, целью которой является защита американских судов. В рамках операции военнослужащие нанесли серию ударов по объектам на территории Йемена. При этом президент США Дональд Трамп пообещал устроить «ад» членам «Ансар Алла», если они не прекратят атаки на американские корабли в Красном море.

Ранее Трамп высказался о скандале с утечкой данных, касающихся ударов ВС США по Йемену.

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Удары США по хуситам
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