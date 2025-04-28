Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные сорвали планы ВСУ по прорыву фронта в одной из областей

Лебедев: ВС России сорвали планы ВСУ по прорыву фронта в Сумской области
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие атаковали скопления техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Шостке Сумской области, сорвав планы украинских войск по прорыву фронта. Об этом РИА Новости заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Нанесены точные удары по военным объектам, местам скопления техники, складам и пунктам временной дислокации в районе города Шостка», — сказал он.

Лебедев уточнил, что удары были одиночными и несколькими сериями.

Он отметил, что последние недели поступала информация, что в Шостку прибыло очень много военных, которые в основном размещались в посадках и местных зеленых массивах, пряча технику среди деревьев. По словам местного населения, техника была «очень похожа на новую или хорошо отремонтированную и окрашенную».

«Военнослужащие одеты в новую форму и имеют при себе много технических приспособлений. Выдвижение войск планировалось на 5-6 мая», — добавил Лебедев.

До этого сообщалось, что ВСУ предприняли попытку задержать продвижение российских войск в Сумской области Украины, отправив к ним рои беспилотников.

Ранее военный эксперт рассказал о ситуации на Сумском и Курском направлениях.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами