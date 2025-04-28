Лебедев: ВС России сорвали планы ВСУ по прорыву фронта в Сумской области

Российские военнослужащие атаковали скопления техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Шостке Сумской области, сорвав планы украинских войск по прорыву фронта. Об этом РИА Новости заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Нанесены точные удары по военным объектам, местам скопления техники, складам и пунктам временной дислокации в районе города Шостка», — сказал он.

Лебедев уточнил, что удары были одиночными и несколькими сериями.

Он отметил, что последние недели поступала информация, что в Шостку прибыло очень много военных, которые в основном размещались в посадках и местных зеленых массивах, пряча технику среди деревьев. По словам местного населения, техника была «очень похожа на новую или хорошо отремонтированную и окрашенную».

«Военнослужащие одеты в новую форму и имеют при себе много технических приспособлений. Выдвижение войск планировалось на 5-6 мая», — добавил Лебедев.

До этого сообщалось, что ВСУ предприняли попытку задержать продвижение российских войск в Сумской области Украины, отправив к ним рои беспилотников.

Ранее военный эксперт рассказал о ситуации на Сумском и Курском направлениях.