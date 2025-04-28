Серия взрывов произошла возле Черкасс

«Общественное»: в районе Черкасс на Украине раздалась серия взрывов

Серия взрывов произошла неподалеку от украинского города Черкассы. Об этом сообщает «Общественное. Новости».

Утром издание уже рассказывало о взрыве в районе административного центра Черкасской области Украины. Детали инцидентов пока неизвестны, информации о разрушениях и пострадавших нет.

В регионе объявили воздушную тревогу. На 12:37 мск сирены тревоги также звучат в Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях.

До этого военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что военнослужащие ВС России высадились на правом берегу реки Днепр в Херсонской области.

«На правом берегу часть наших подразделений ведет работу по закреплению позиций, а другие — обеспечивают контроль за воздушным пространством», — уточнил он.

Военкор сообщил, что российские мобильные группы ПВО ежедневно сбивают украинские беспилотники, не давая бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовать их для разведки и ударов.

Ранее боец ВСУ заявил о наступлении самого мрачного момента военного конфликта.