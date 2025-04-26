ХАМАС готов заключить с Израилем перемирие на пять лет

ХАМАС заявил о готовности заключить перемирие с Израилем на пять лет

Палестинское радикальное движение ХАМАС готово заключить с Израилем пятилетнее перемирие, заявил AFP его представитель.

На условиях анонимности он рассказал, что в его рамках движение могло бы освободить всех удерживаемых в Газе израильских заложников в обмен на палестинских заключенных.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию против ХАМАС и удары по сектору Газа, где с 19 января действовал режим прекращения огня. Его действия стали ответом на отказ движения от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его. Израиль заранее предупредил США о продолжении боевых действий. ХАМАС же заявил, что именно Израиль отменил соглашение о прекращении огня, подвергнув опасности жизни пленников.

Ранее освобожденные в Газе заложницы получили от ХАМАС «памятные подарки».