Атомный подводный крейсер «Красноярск» провел учения в Тихом океане

На Камчатке АПЛ «Красноярск» в ходе учений поразила цель с дистанции более 1100 км

Атомный подводный крейсер «Красноярск» ТОФ провел плановые учения в Тихом океане, в ходе которых успешно поразил ракетой береговую цель на Камчатке. Об этом сообщили в Минобороны России.

По его информации, субмарина во время маневров совершила скрытный переход в назначенный район Тихого океана, откуда осуществила пуск крылатой ракеты комплекса «Калибр» по береговой цели. Ракета успешно поразила береговую мишень на полигоне Кура, расположенном на полуострове Камчатка. Расстояние до цели составило более 1100 км.

В ведомстве также заявили, что подлодка во время учений занималась поиском субмарины условного противника и атаковала ее ракетой-торпедой противолодочного комплекса. Боевая часть ракето-торпеды поразила имитированную подводную цель.

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