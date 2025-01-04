В 2024 году ВМФ РФ получил около 30 кораблей и подлодок

Главком Моисеев: ВМФ РФ за прошлый год пополнился 30 кораблями и подлодками

В 2024 году Военно-морской флот (ВМФ) РФ получил 30 новых кораблей и подводных лодок. Об этом заявил главком ВМФ адмирал Александр Моисеев, слова которого передает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«В 2024 году ВМФ пополнился около 30 кораблями различных классов и судами обеспечения, в том числе дизель-электрической подводной лодкой «Кронштадт» и малым ракетным кораблем «Амур»», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что процесс оснащения ВМФ новыми образцами вооружения и кораблями продолжится в 2025 году.

Глава судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов заявил, что российские малые ракетные корабли новых серий получат больше оружия. По его словам, корабли будут более насыщены вооружением, более отработаны с учетом современных видов боевых действий. Он подчеркнул, что изменения вносятся в соответствии с комментариями от Военно-морского флота России.

В июне президент РФ Владимир Путин сообщал, что флот страны год от года получает все больше военных кораблей. По его словам, в 2024 году ВМФ получит более 40 новых судов. Он также назвал развитие флота одной из основных задач.

Ранее Путин принял участие в церемонии спуска на воду атомного ледокола «Чукотка».