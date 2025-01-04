Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В 2024 году ВМФ РФ получил около 30 кораблей и подлодок

Главком Моисеев: ВМФ РФ за прошлый год пополнился 30 кораблями и подлодками
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

В 2024 году Военно-морской флот (ВМФ) РФ получил 30 новых кораблей и подводных лодок. Об этом заявил главком ВМФ адмирал Александр Моисеев, слова которого передает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«В 2024 году ВМФ пополнился около 30 кораблями различных классов и судами обеспечения, в том числе дизель-электрической подводной лодкой «Кронштадт» и малым ракетным кораблем «Амур»», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что процесс оснащения ВМФ новыми образцами вооружения и кораблями продолжится в 2025 году.

Глава судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов заявил, что российские малые ракетные корабли новых серий получат больше оружия. По его словам, корабли будут более насыщены вооружением, более отработаны с учетом современных видов боевых действий. Он подчеркнул, что изменения вносятся в соответствии с комментариями от Военно-морского флота России.

В июне президент РФ Владимир Путин сообщал, что флот страны год от года получает все больше военных кораблей. По его словам, в 2024 году ВМФ получит более 40 новых судов. Он также назвал развитие флота одной из основных задач.

Ранее Путин принял участие в церемонии спуска на воду атомного ледокола «Чукотка».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами