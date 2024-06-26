Путин констатировал нарастающую динамику по передаче кораблей ВМФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что военно-морской флот России год от года получает все больше военных кораблей и судов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, одна из основных задач России сегодня заключается в комплексном развитии ВМФ, укреплять его позиции необходимо в стратегически важных районах мирового океана.

Путин подчеркнул, что по данному направлению было многое сделано. Например, российский флот пополнился новыми кораблями, происходит ремонт и глубокая модернизация техники. Президент утверждает, что в 2022 году ВМФ получил 24 новых корабля и судна, в 2023 году — 33, в 2024 году ВМФ планируется передать более 40 кораблей и судов.

До этого политолог, член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян заявил, что военно-морской флот давно играет особую роль в истории России.

По словам Аджамяна, специальная военная операция продемонстрировала необходимость дополнительной защиты кораблей от надводных и подводных беспилотных аппаратов.

Ранее президент Кубы поднялся на борт российского корабля.