ВСУ атаковали администрацию Новокаховского округа Херсонской области

Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на здание администрации Новокаховского округа Херсонской области. Об этом сообщил глава Новой Каховки Виталий Гура в своем Telegram-канале.

«Сегодня в рабочий день, по зданию администрации нашего округа Киевский режим совершил сброс с дрона», — написал он, отметив, что в результате атаки были выбиты окна и входные двери здания.

Никто не пострадал, подчеркнул глава города и добавил, что экстренные службы проводят мероприятия по устранению последствий инцидента.

18 апреля Telegram-канал SHOT писал, что Украина впервые с начала боевых действий решила атаковать морской порт «Оля» в Астраханской области.

Когда произошла атака, канал не сообщает, при этом, по его информации, беспилотник типа PD-2, летевший в направлении порта, был сбит системами противовоздушной обороны у правого берега. Его обломки упали в реку Бахтемир. Разрушений на земле и пострадавших нет, добавил SHOT.

Ранее дрон ВСУ атаковал бойцов самообороны в Белгородской области.