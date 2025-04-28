Взятие под контроль российскими военнослужащими населенного пункта Каменка в Харьковской области даст возможность расширить плацдарм ВС России на правом берегу реки Оскол, на котором стоит Купянск. Об этом ТАСС заявил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

«Освобождение Каменки позволяет расширить двуречанский плацдарм на правом берегу Оскола для развития дальнейшего наступления», — сказал он.

28 апреля подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль населенный пункт Каменка Харьковской области.

Незадолго до этого российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Богдановка в Донецкой народной республике. ВС России ударили по живой силе противника, уточнили в Минобороны.

До этого Минобороны России сообщило, что ВКС России нанесли удары по нескольким пунктам дислокации подразделений территориальной обороны украинских войск, находившихся в Сумской области. По данным министерства, цели находились в населенном пункте Новодмитровка.

Ранее российские военные взяли под контроль Преображенку.