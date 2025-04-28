Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские войска взяли под контроль село в Харьковской области

ВС России взяли под контроль село Каменка в Харьковской области
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль населенный пункт Каменка Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В результате активных действий подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Каменка Харьковской области», — говорится в сообщении.

Информации о потерях противника на данном участке фронта пока не поступало.

Незадолго до этого российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Богдановка в Донецкой народной республике. ВС России ударили по живой силе противника, уточнили в Минобороны.

До этого Минобороны России сообщило, что ВКС России нанесли удары по нескольким пунктам дислокации подразделений территориальной обороны украинских войск, находившимся в Сумской области. По данным министерства, цели находились в населенном пункте Новодмитровка.

Ранее российские военные взяли под контроль Преображенку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами