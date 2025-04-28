ВС России взяли под контроль село Каменка в Харьковской области

Подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль населенный пункт Каменка Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В результате активных действий подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Каменка Харьковской области», — говорится в сообщении.

Информации о потерях противника на данном участке фронта пока не поступало.

Незадолго до этого российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Богдановка в Донецкой народной республике. ВС России ударили по живой силе противника, уточнили в Минобороны.

До этого Минобороны России сообщило, что ВКС России нанесли удары по нескольким пунктам дислокации подразделений территориальной обороны украинских войск, находившимся в Сумской области. По данным министерства, цели находились в населенном пункте Новодмитровка.

Ранее российские военные взяли под контроль Преображенку.