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Российские бойцы поразили пункты дислокации ВСУ в Сумской области

Минобороны: ВКС РФ уничтожили три пункта дислокации бойцов ВСУ в Сумской области
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли удары по нескольким пунктам дислокации подразделений территориальной обороны украинских войск, находившимся в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российское министерство обороны.

По данным ведомства, цели располагались в населенном пункте Новодмитровка. Российские военнослужащие нанесли по ним удары с помощью средств авиационного поражения.

«В результате точного удара, нанесенного расчетом БПЛА (беспилотных летательных аппаратов — «Газета.Ru») «Форпост», три пункта размещения личного состава ВСУ (Вооруженных сил Украины — «Газета.Ru») были полностью уничтожены», — уточняется в заявлении.

19 апреля в Минобороны РФ рассказали, что военнослужащие страны нанесли групповой удар по месту проведения испытаний оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан» на Украине и прикрывающим его зенитным ракетным системам NASAMS норвежского производства. При выполнении боевой задачи подразделения Вооруженных сил РФ использовали БПЛА и высокоточное оружие.

Ранее российский военкор обнародовал видео ликвидации украинских диверсантов в Сумской области.

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