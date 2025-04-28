Политолог Баширов: военные КНДР могут быть задействованы в боях в Донбассе

Северокорейские военнослужащие могут быть задействованы в боевых действиях в Донбассе и Новороссии. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов. Как считает эксперт, заявления Москвы и Пхеньяна об участии войск КНДР в освобождении Курской области — это не только подведение итогов кампании, но и заявка на создание союзных сил России и Северной Кореи.

«ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области — согласно Конституции, субъекты Российской Федерации. Я сомневаюсь, что участие северокорейских войск ограничится лишь операцией по освобождению Курской области. Если потребуется, то военные КНДР будут задействованы и в вышеупомянутых регионах», — сказал Баширов.

Он добавил, что международное давление вряд ли сможет остановить Пхеньян, поскольку «КНДР и так изолирована по многим вопросам».

Накануне Центральное телеграфное агентство Кореи подтвердило участие северокорейских военных в боевых действиях на территории Курской области. Вклад войск КНДР в освобождение региона ранее отметил российский Генштаб. В Пхеньяне в честь участников боев будет установлен монумент.

Как заявил президент России Владимир Путин, участие КНДР в освобождении Курской области полностью соответствует международному праву. Он подчеркнул, что прибытие северокорейских солдат соответствовало Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и КНДР от 19 июня 2024 года.

Ранее Путин заявил о конце провокации украинских властей в Курской области.