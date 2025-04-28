Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог допустил участие военных КНДР в боевых действиях в Донбассе

Политолог Баширов: военные КНДР могут быть задействованы в боях в Донбассе
close
Telegram-канал Гармаев Александр

Северокорейские военнослужащие могут быть задействованы в боевых действиях в Донбассе и Новороссии. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов. Как считает эксперт, заявления Москвы и Пхеньяна об участии войск КНДР в освобождении Курской области — это не только подведение итогов кампании, но и заявка на создание союзных сил России и Северной Кореи.

«ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области — согласно Конституции, субъекты Российской Федерации. Я сомневаюсь, что участие северокорейских войск ограничится лишь операцией по освобождению Курской области. Если потребуется, то военные КНДР будут задействованы и в вышеупомянутых регионах», — сказал Баширов.

Он добавил, что международное давление вряд ли сможет остановить Пхеньян, поскольку «КНДР и так изолирована по многим вопросам».

Накануне Центральное телеграфное агентство Кореи подтвердило участие северокорейских военных в боевых действиях на территории Курской области. Вклад войск КНДР в освобождение региона ранее отметил российский Генштаб. В Пхеньяне в честь участников боев будет установлен монумент.

Как заявил президент России Владимир Путин, участие КНДР в освобождении Курской области полностью соответствует международному праву. Он подчеркнул, что прибытие северокорейских солдат соответствовало Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и КНДР от 19 июня 2024 года.

Ранее Путин заявил о конце провокации украинских властей в Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами