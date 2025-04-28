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Россия передала Киргизии ракетный комплекс С-300

Секретарь Совбеза Киргизии Иманкулов: Бишкек получил от Москвы ЗРК С-300
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Olga Sokolova/Global Look Press

Россия передала Киргизии зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300. Об этом газете «Известия» рассказал секретарь Совета безопасности республики Марат Иманкулов.

«У нас работает объединенная система ПВО. Сейчас к нам поступили элементы этой совместной системы — С-300. Уже на территории Кыргызстана», — сказал он.

Секретарь Совбеза добавил, ЗРК могут представить на военном параде в Бишкеке.

В январе глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев заявил, что между Москвой и Бишкеком отсутствуют политические разногласия, а отношения строятся на полном взаимопонимании и доверии.

В октябре 2024 года президент Киргизии Садыр Жапаров подчеркнул невозможность отказа от сотрудничества с Россией. Он отметил, что некоторые страны ЕС, несмотря на санкции, продолжают взаимодействовать с Москвой, а их торговый оборот с Россией достигает $6 млрд в год.

Ранее президент Киргизии заявил, что Запад не вправе запрещать сотрудничество с РФ.

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