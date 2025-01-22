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Глава МИД Киргизии рассказал о взаимоотношениях с Россией

Глава МИД Киргизии заявил об отсутствии разногласий в отношениях с РФ
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РИА Новости

Между Россией и Киргизией нет политических разногласий и противоречий, отношения строятся на полном взаимопонимании и доверии, заявил глава МИД центральноазиатской страны Жээнбек Кулубаев. Его слова передает ТАСС.

«Хотел бы отметить, что в целом высокая динамика двусторонних контактов, активное взаимодействие, позволяет своевременно, на основе полного взаимопонимания и уважения решать вопросы по всем аспектам киргизско-российской повестки дня», — сказал Кулубаев на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

В октябре 2024 года президент Киргизии Садыр Жапаров заявил о невозможности отказа от сотрудничества с Россией.

По его словам, с момента начала конфликта между Россией и Украиной страны Запада продолжают осуждать действия Москвы. Есть западные страны, которые просят Киргизию не сотрудничать с РФ, однако Бишкек всегда отвечает им, что это невозможно, признался Жапаров.

Президент уточнил, что Киргизия закупает у России нефть, газ, пшеницу и продукты питания. Кроме того, множество автомобильных и железнодорожных путей из республики проходят через РФ. И в российских регионах находится около миллиона киргизских трудовых мигрантов.

Ранее президент Киргизии заявил, что Запад не вправе запрещать сотрудничество с РФ.

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