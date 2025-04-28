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Над Крымом сбили беспилотник самолетного типа

МО РФ сообщило о сбитом беспилотнике над Крымом
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Inna Varenytsia/REUTERS

Силы противовоздушной обороны России сбили дрон над Крымом. Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Крым», — сообщили в ведомстве.

Вечером 27 апреля Минобороны сообщило об уничтожении шести дронов над Крымом и Черным морем. По данным ведомства, дроны были ликвидированы силами ПВО (противовоздушной обороны) в период с 20:50 до 22:00.

Также ВСУ за последние сутки выпустили порядка 150 снарядов по Белгородской области. Всего ударам подверглись 19 населенных пунктов в восьми районах региона. Вооруженные силы Украины использовали для этих целей 149 боеприпасов и 67 беспилотных летательных аппаратов, из которых 22 были уничтожены до попадания в цель.

Ранее Трамп заявил о готовности Зеленского отказаться от притязаний на Крым.

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