Крым и акваторию Черного моря атаковали БПЛА

Минобороны сообщило об уничтожении шести дронов над Крымом и Черным морем

Российское Минобороны сообщило в своем Telegram-канале об уничтожении четырех беспилотников ВСУ над Крымом и акваторией Черного моря.

По данным ведомства, дроны были ликвидированы силами ПВО (противовоздушной обороны) в период с 20:50 до 22:00.

До этого в Белгородской области при налете БПЛА пострадал мирный житель. Это произошло, когда в селе Новая Таволжанка дрон атаковал «Газель» сельхозпредприятия. Ее водитель был госпитализирован с ушибом живота. Врачи белгородской больницы №2 оказали ему необходимую помощь, дальнейшее лечение мужчины будет амбулаторным.

ВСУ за последние сутки выпустили порядка 150 снарядов по Белгородской области. Всего ударам подверглись 19 населенных пунктов в восьми районах региона. Вооруженные силы Украины использовали для этих целей 149 боеприпасов и 67 беспилотных летательных аппаратов, из которых 22 были уничтожены до попадания в цель.

Ранее в Ростовской области начали замедлять интернет из-за атак БПЛА.