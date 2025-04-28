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Алаудинов рассказал о состоянии бойцов «Ахмата», участвовавших в операции «Поток»

Алаудинов: большинство участников операции «Поток» находятся на лечении
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Большинство бойцов спецназа «Ахмат», участвовавших в операции «Поток» по освобождению Суджи в Курской области, находятся на лечении. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов в беседе с ТАСС.

«Большинство до сих пор находится на излечении», — отметил он.

Алаудинов рассказал, что проведенное в трубе время оказало большое воздействие на внутренние органы — поражены легкие, дыхательные пути. Назначенное бойцам спецназа лечение даст свой результат, подчеркнул он.

Некоторые из бойцов уже вернулись в строй, добавил Алаудинов.

13 апреля на выставке в Курске представили личные вещи участников операции «Поток», в том числе их форму, шевроны, кислородные маски и электросамокаты. Выставка приурочена к месяцу со дня освобождения Суджи, которая перешла под контроль российских военных.

В операции по проникновению в тыл врага по подземному газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород участвовали более 800 российских военных. Они ползли под землей шесть суток. Бойцы вышли на поверхность в районе промышленной зоны в Судже и нанесли удар по украинским группировкам, которые ни о чем не подозревали.

Ранее в Курске установили памятник трубе после операции «Поток».

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