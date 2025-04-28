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Группировка российских войск «Запад» уничтожила пять станций Starlink ВСУ

Группировка «Запад» уничтожила за сутки пять украинских станций Starlink
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Global Look Press

Бойцы группировки российских войск «Запад» за сутки уничтожили в зоне специальной военной операции пять станций спутниковой связи Starlink. Об этом ТАСС рассказал руководитель пресс-центра группировки Иван Бигма.

Офицер уточнил, что кроме станций Stalink, в ходе контрбатарейной борьбы российские артиллеристы уничтожили четыре орудия полевой артиллерии, 11 минометных расчетов, 36 пунктов управления БПЛА, восемь полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины.

Расчеты противовоздушной обороны российских войск также уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

13 апреля эксперт по безопасности Брэндон Вайхерт заявил, что российские системы радиоэлектронной борьбы позволяют эффективно противодействовать терминалам спутниковой связи Starlink, которые используют Вооруженные силы Украины. По его словам, на подобное способны системы «Тобол» и «Калинка».

Ранее в ЕС рассказали об альтернативах Starlink для Украины.

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