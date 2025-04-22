В ЕС рассказали об альтернативах Starlink для Украины

Евросоюз прорабатывает различные варианты возможной замены на Украине спутниковой связи Starlink от SpaceX из-за непредсказуемости владельца компании, американского миллиардера Илона Маска. Об этом сообщает телеканал Euronews со ссылкой на евродепутата Кристофа Грюдлера.

«Очевидно, что если Starlink сегодня решит отключить сигнал, у нас есть варианты, в частности Govsatcom — европейская сеть, которую мы ввели в эксплуатацию», — сказал парламентарий.

При этом отмечается, что Govsatcom не сможет заменить «тот тип связи на поле боя» и может стать только краткосрочной альтернативой.

Другой возможный вариант частичной замены может предложить французско-британская компания Eutelsat. Однако она располагает всего 2 тысячами терминалов на Украине с возможностью развертывания еще 14 тысяч. В то же время терминалов Starlink на украинской территории около 40 тысяч. Кроме того, оборудование Eutelsat в несколько раз дороже Starlink.

В марте администрация США приостанавливала всю военную помощь Украине до тех пор, пока она не продемонстрировала готовность к началу мирных переговоров с РФ.

После этого газета The Economist со ссылкой на источник писала, что Киев разрабатывает запасные каналы связи для военнослужащих на случай отключения доступа к спутниковой системе Starlink.

Ранее сообщалось, что Италия временно прекратила обсуждать соглашение со SpaceX по Starlink.