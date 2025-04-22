Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЕС рассказали об альтернативах Starlink для Украины

Euronews: ЕС активно ищет замену связи Starlink для Украины
close
Global Look Press

Евросоюз прорабатывает различные варианты возможной замены на Украине спутниковой связи Starlink от SpaceX из-за непредсказуемости владельца компании, американского миллиардера Илона Маска. Об этом сообщает телеканал Euronews со ссылкой на евродепутата Кристофа Грюдлера.

«Очевидно, что если Starlink сегодня решит отключить сигнал, у нас есть варианты, в частности Govsatcom — европейская сеть, которую мы ввели в эксплуатацию», — сказал парламентарий.

При этом отмечается, что Govsatcom не сможет заменить «тот тип связи на поле боя» и может стать только краткосрочной альтернативой.

Другой возможный вариант частичной замены может предложить французско-британская компания Eutelsat. Однако она располагает всего 2 тысячами терминалов на Украине с возможностью развертывания еще 14 тысяч. В то же время терминалов Starlink на украинской территории около 40 тысяч. Кроме того, оборудование Eutelsat в несколько раз дороже Starlink.

В марте администрация США приостанавливала всю военную помощь Украине до тех пор, пока она не продемонстрировала готовность к началу мирных переговоров с РФ.

После этого газета The Economist со ссылкой на источник писала, что Киев разрабатывает запасные каналы связи для военнослужащих на случай отключения доступа к спутниковой системе Starlink.

Ранее сообщалось, что Италия временно прекратила обсуждать соглашение со SpaceX по Starlink.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами