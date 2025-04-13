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Эксперт по безопасности рассказал о «настоящей угрозе» для Starlink ВСУ

TNI: российские системы РЭБ могут эффективно противодействовать Starlink
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Global Look Press

Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) позволяют эффективно противодействовать терминалам спутниковой связи Starlink, которые используют Вооруженные силы Украины (ВСУ), утверждает эксперт по безопасности Брэндон Вайхерт. Об этом сообщает The National Interest.

По его словам, на подобное способны системы «Тобол» и «Калинка». Первая подавляет спутниковые сигналы GPS и Starlink, глуша сигналы в обе стороны — со спутников на наземные приемники и с Земли на спутники.

Вайхерт назвал «Калинку» настоящей угрозой для Starlink. Система может нацеливаться на отдельные американские терминалы даже с улучшенным протоколом безопасности, прерывая все входящие и исходящие сигналы.

4 марта администрация США приняла решение приостановить всю военную помощь Украине до тех пор, пока она не продемонстрирует готовность к началу мирных переговоров с РФ.

В тот же день газета The Economist со ссылкой на источник писала, что Киев разрабатывает запасные каналы связи для военнослужащих на случай отключения доступа к спутниковой системе Starlink.

Ранее Илон Маск заявил, что Starlink не будет отключать терминалы на Украине.

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