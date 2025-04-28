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Сахалин отправил новую партию техники в зону СВО

Сахалин передал бойцам в зону СВО новую партию спецтехники и оборудования
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Stringer/Reuters

Сахалинская область передала в зону специальной военной операции (СВО) новую партию техники, включая материалы для 3D-принтеров и комплектующие для FPV-дронов. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Гуманитарный груз также содержит устройства связи и специализированное оборудование. С начала СВО губернатор Валерий Лимаренко организовал системные поставки помощи на Донбасс. Ранее регион направлял дизельные генераторы, системы подавления дронов, внедорожники и мини-экскаваторы.

«Сахалинская область продолжает регулярно поддерживать военнослужащих. Каждая партия техники учитывает запросы с передовой», — отметили в пресс-службе.

3 марта Ижевский механический завод передал партию гладкоствольных самозарядных ружей MР-155 в зону проведения специальной военной операции.

24 февраля сообщалось, что «Единая Россия» отправила более 200 тонн гуманитарной помощи в Донбасс и Новороссию.

Ранее в «Единой России» заявили о важности поддержки участников СВО и их семей.

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