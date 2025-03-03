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Концерн «Калашников» отправил антидроновые ружья в зону СВО

«Калашников» отправил гладкоствольные ружья MР-155 12-го калибра в зону СВО
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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Ижевский механический завод передал партию гладкоствольных самозарядных ружей MР-155 в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на сайте концерна «Калашников».

В «Калашникове» уточнили, что охотничьи ружья МР-155 калибра 12х76 миллиметров применяются в зоне СВО для борьбы с дронами. Они будут отправлены российским военным в составе гуманитарной помощи от профсоюзов Удмуртии. Ружья и боеприпасы к ним были приобретены на пожертвования, собранные профсоюзными организациями предприятий Ижевска, в том числе Ижмеха и завода «Калашников».

В конце февраля главный конструктор концерна Сергей Уржумцев сообщил, что «Калашников» начал поставлять в Воздушно-космические силы РФ пистолет-пулемет Калашникова ППК-20, который предназначен для замены автомата АКС-74У в носимом аварийном запасе военных летчиков.

Ранее в России заметили «КамАЗ» с шестиствольным орудием.

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