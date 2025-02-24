«Единая Россия» отправила более 140 тонн гуманитарной помощи в новые регионы

«Единая Россия» отправила еще более 200 тонн гуманитарной помощи в Донбасс и Новороссию. Об этом сообщается на сайте партии.

Отмечается, что из нескольких регионов страны партия направила фуры с продуктами, предметами первой необходимости, одеждой и стройматериалами. Помимо этого, в состав гуманитарных грузов входили автомобили, генераторы, спецтехника и спецсредства, масксети, а также окопные свечи для бойцов.

Как уточнил секретарь генсовета партии Владимир Якушев, региональные отделения «Единой России» за три года доставлено 140 тысяч тонн гуманитарных грузов.

«Хотел сказать слова благодарности всем, кто включился в эту работу. Партия и дальше продолжит делать все, чтобы оказывать гуманитарную помощь тем, кто в этом нуждается. Ровно столько, сколько необходимо нашей стране», — добавил он.

В партии подчеркнули, что «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса и Новороссии, а также тем, кто остался в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях.

Отмечается, что с начала СВО на закупку спецсредств, квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки для бойцов на передовой собрали почти 14 млрд рублей.