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В «Единой России» заявили о важности поддержки участников СВО и их семей

Иркутских единороссов призвали усилить поддержку участников спецоперации
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Telegram-канал «Единая Россия. Официально»

Взаимодействие муниципальных депутатов с первичными отделениями партии «Единая Россия», подготовка к выборам, отчетов по народной программе партии, а также работа с участниками СВО и их семьями — эти темы стали приоритетными на состоявшемся в Иркутске форуме муниципальных депутатов ЕР. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Открывая форум, секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев заявил, что первичные отделения партии и муниципальные депутаты являются основой и движущей силой ЕР.

«Именно вы находитесь на передовой, общаетесь с людьми, знаете, что конкретно беспокоит их. Нам необходимо, чтобы сформировалась связка между первичными отделениями и муниципальными депутатами. Работала на выполнение народной программы, реализацию партийных проектов, получение прямых сигналов от людей и их решение», — заявил Владимир Якушев.

По его словам, особенно важное значение такое взаимодействие имеет при организации гуманитарной миссии и организации поддержки участников СВО и их семей.

«Мы поставили в зону проведения спецоперации и наши новые регионы, Курскую, Брянскую и Белгородскую области более 140 тыс. тонн гуманитарной помощи. И эта работа будет продолжаться. Также принципиально важна работа с участниками специальной военной операции, с теми, кто сегодня возвращается с фронта», — акцентировал внимание Владимир Якушев.

Он добавил, что участники СВО нуждаются в особом внимании, и задача партии — обеспечить его.

Якушев напомнил, что представительство «Единой России» в муниципальных собраниях региона составляет 86%, что позволяет воплощать в жизнь важные для людей и области решения.

«В этом году у вас большая избирательная кампания на муниципальном уровне. Принципиально важно выступить в нее единой командой. Не потерять позиции, которые мы сегодня имеем. И, конечно, предстоят выборы губернатора. Президент страны, лидер нашей партии Владимир Путин со своим выбором определился. И мы, как однопартийцы, должны поддержать Игоря Кобзева, который является еще и секретарем нашего регионального отделения», — сказал Якушев.

Участники форума рассказали о волонтерских практиках, работе по народной программе «Единой России», организации общественного контроля за проведением работ на соцобъектах.

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