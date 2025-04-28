На Украине специалисты центров информационно-психологических операций (ЦИПсО) «на коленках» создают фейковые новости о российской армии в Херсонской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Фейки, которые в последнее время направлены по большей части на десантников, успешно работающих в данной зоне ответственности, сделаны криво, на коленках», — отметил собеседник издания.

По его словам, специалисты ЦИПсО в последнее время «работают из ряда вон плохо» и «чувствуется некая деградация».

22 апреля военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что Киев в период действия пасхального перемирия публиковал фейки для дискредитации военнослужащих Вооруженных сил России. По его словам, в зоне ответственности ЛНР основная направленность фейков была о нарушении российскими бойцами режима прекращения огня и активном наступлении.

Анализ западных и украинских СМИ во время пасхального перемирия «выявил массу вбросов» с публикациями, дискредитирующими армию РФ, подчеркнул Марочко. Он добавил, что материалы имели признаки «сфабрикованных сюжетов и явно готовились заранее».

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