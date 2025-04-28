Киргизия получила от России зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300. Об этом газете «Известия» сообщил секретарь Совета безопасности республики Марат Иманкулов.

«У нас работает объединенная система ПВО. Сейчас к нам поступили элементы этой совместной системы — С-300. Уже на территории Кыргызстана», — сказал секретарь Совбеза Киргизии.

Иманкулов добавил, что комплекс могут показать в Бишкеке на параде к 80-летию Победы.

В январе глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев заявил, что между Москвой и Бишкеком нет политических разногласий и противоречий. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что отношения между странами строятся на полном взаимопонимании и доверии.

В октябре 2024 года президент Киргизии Садыр Жапаров заявил о невозможности отказа от сотрудничества с Россией. Глава государства упрекнул Запад за «несправедливое требование», поскольку некоторые страны Европейского союза, несмотря на санкции, продолжают сотрудничать с РФ, и их торговый оборот с этой страной достигает $6 млрд в год.

Ранее президент Киргизии заявил, что Запад не вправе запрещать сотрудничество с РФ.