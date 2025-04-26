Военный эксперт рассказал об ударах ВС РФ по пяти направлениям в Сумской области

Марочко: ВС России наносят удары по пяти направлениям в Сумской области

Российские войска наносят удары сразу по пяти направлениям в Сумской области Украины. Об этом в беседе с ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, на Сумском направлении идут серьезные бои.

«Я фиксирую приблизительно пять направлений удара со стороны Вооруженных сил Российской Федерации», — сказал эксперт.

24 апреля ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщил, что подразделения психологической борьбы в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) стремятся ввести в заблуждение российские войска по обстановке в Сумской области. Из публикации агентства следует, что украинские формирования хотят заманить Вооруженные силы РФ вглубь подконтрольной им территории. После этого они попытаются вымотать российских бойцов, заставив их участвовать в затяжных сражениях, и вынудить их отступить к государственной границе.

6 апреля в Минобороны РФ сообщили, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Басовка Сумской области.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия создает буферную зону в Сумской области.