Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области стали началом катастрофы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дмитрук подчеркнул, что изначально считал операцию ВСУ авантюрой, за что был назван в Киеве «врагом народа». По его словам, последствия для Украины оказались разрушительными.

«Сегодня — десятки тысяч жертв, сотни тысяч обездоленных семей, тысячи единиц потерянной техники. Курская область стала началом полного провала», — отметил депутат.

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту страны Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе прошлого года. По словам главы государства, полный разгром украинских сил в курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий российских войск и на других важных участках фронта, а также приближает разгром противника.

Ранее политик объяснил, почему во Франции не комментируют освобождение Курской области.