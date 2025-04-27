Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели кровавую операцию по вторжению в Курскую область, которая обернулась потерями для украинской армии и оказалась безрезультатной. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани.

«Это вторжение на российскую территорию в Курскую область... Мы говорим: «Курская область», но в действительности вы знаете лучше, чем я, что украинские войска всегда долго оставались вдалеке от Курска и на самом деле занимали совсем небольшую территорию», — сказал политик.

По его словам, это нападение является крайне кровавой операцией ВСУ, которая не принесла совершенно никаких результатов.

Также Мариани отметил, что идея удерживать часть территории российского региона для упрощения переговоров с РФ принадлежала, в частности, Британии, однако привела лишь к большим потерям среди личного состава и техники украинской армии.

«Я думаю, это был губительный эпизод, без которого мы могли обойтись. И опять же, если подтвердится, что это было сделано по инициативе британцев, то это очередной провал», — добавил депутат.

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту страны Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе прошлого года. По словам главы государства, полный разгром украинских сил в курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий российских войск и на других важных участках фронта, а также приближает разгром противника.

Ранее Медведев рассказал о действиях армии РФ после освобождения Курской области.