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Украинский дрон снабжал российских бойцов шоколадом и сигаретами

Штурмовик «Каскад»: «Баба-Яга» ВСУ по ошибке снабжала ВС РФ конфетами и табаком
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Denes Meszaros/Shutterstock/FOTODOM

Беспилотник «Баба-Яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ошибке снабжал бойцов ВС РФ конфетами и табаком. Об этом рассказал РИА Новости штурмовик 51-й армии с позывным «Каскад».

«Баба Яга» регулярно привозила, сбрасывала (снабжение — ред.) на позиции и кормила наших пацанов. Курили сигареты, пили воду», — заявил военный.

По его словам, снабжение прилетало на позиции, которые до недавнего времени удерживали четыре украинских полицейских стрелка. Мобилизованные украинцы сдались после попадания гранаты по окопу. Вывезти их с позиций не удавалось, при этом доложить украинскому командованию о пленении они тоже не могли, поэтому поставки с «Бабой-Ягой» продолжались.

До этого сообщалось, что операторы БПЛА группировки «Запад» сбили 80 дронов «Баба-яга» под Купянском.

По данным МО РФ, за время проведения СВО были уничтожены почти 54 тыс. беспилотников, 605 зенитных ракетных комплексов и 1,5 тыс. боевых машин реактивных систем залпового огня ВСУ.

Ранее ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом против ВС РФ.

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