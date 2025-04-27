Беспилотник «Баба-Яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ошибке снабжал бойцов ВС РФ конфетами и табаком. Об этом рассказал РИА Новости штурмовик 51-й армии с позывным «Каскад».

«Баба Яга» регулярно привозила, сбрасывала (снабжение — ред.) на позиции и кормила наших пацанов. Курили сигареты, пили воду», — заявил военный.

По его словам, снабжение прилетало на позиции, которые до недавнего времени удерживали четыре украинских полицейских стрелка. Мобилизованные украинцы сдались после попадания гранаты по окопу. Вывезти их с позиций не удавалось, при этом доложить украинскому командованию о пленении они тоже не могли, поэтому поставки с «Бабой-Ягой» продолжались.

До этого сообщалось, что операторы БПЛА группировки «Запад» сбили 80 дронов «Баба-яга» под Купянском.

По данным МО РФ, за время проведения СВО были уничтожены почти 54 тыс. беспилотников, 605 зенитных ракетных комплексов и 1,5 тыс. боевых машин реактивных систем залпового огня ВСУ.

Ранее ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом против ВС РФ.