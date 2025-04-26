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Операторы FPV-дронов уничтожили несколько десятков БПЛА «Баба-яга» под Купянском

Операторы БПЛА группировки «Запад» сбили уже 80 дронов «Баба-яга» под Купянском
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Кадр из видео/Министерство обороны РФ

Российские операторы БПЛА группировки «Запад» сбили уже 80 тяжелых украинских дронов «Баба-яга» под Купянском. Об этом сообщает РИА Новости рассказал командир группы с позывным «Контора».

«С прошлого лета мы выслеживаем и уничтожаем все ударные гексакоптеры противника, которые залетают в нашу зону ответственности. Тактика «малого ПВО» показала себя хорошо. Наши операторы FPV-дронов успешно поражают дроны противника — как днем, так и ночью. Недавно был сбил «юбилейный», 80-й дрон противника», — рассказал «Контора».

Он добавил, что охота на БПЛА типа «Баба-яга» началась в августе, с прибытием группы операторов FPV-дронов.

Также пленный боец ВСУ Сергей Стрельчук сообщил, что подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесло удар с помощью беспилотников по своим же солдатам, попавшим в плен к ВС России.

Стрельчук отметил, что украинские войска скидывали с дронов снаряды в ходе эвакуации.

Ранее пленный рассказал о ненависти ВСУ к жителям Курахово.

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