Силы ПВО России сбили снаряды HIMARS и бомбу JDAM

МО: ВС РФ за сутки сбили два снаряда HIMARS и бомбу JDAM

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили за сутки два снаряда HIMARS и бомбу JDAM производства США. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в очередной сводке.

Также были сбиты 124 беспилотника самолетного типа и две зенитные управляемые ракеты к комплексу С-200 Вооруженных сил Украины.

По данным МО РФ, за время проведения СВО были уничтожены почти 54 тыс. беспилотников, 605 зенитных ракетных комплексов и 1,5 тыс. боевых машин реактивных систем залпового огня.

Утром 27 апреля два украинских дрона Крымом, еще пять — над Брянской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее группировка «Запад» уничтожила четыре станции Starlink ВСУ.