Хуситы сообщили о новой атаке на базу ВВС в Израиле

Хуситы заявили о второй за сутки атаке на базу ВВС на юге Израиля

Шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило о второй за сутки ракетной атаке на авиабазу «Неватим» на юге Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление хуситов.

«Мы провели военную операцию против авиабазы «Неватим» в районе Негев...», — говорится в сообщении.

Отмечается, что операция в Негеве проводилась с применением гиперзвуковой баллистической ракеты и успешно достигла своей цели.

Накануне хуситы также заявили об ударах по военной базе «Неватим» в Израиле. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее сообщила, что выпущенная из Йемена ракета была перехвачена до проникновения на территорию Израиля. В ЦАХАЛ добавили, что ракета была перехвачена до пересечения израильской территории. Сирены звукового оповещения были включены в соответствии с протоколом.

До этого сообщалось, что хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» в Йемене выпустили гиперзвуковую баллистическую ракету «Палестина-2» по аэропорту имени Бен-Гуриона в городе Тель-Авив в Израиле.

Ранее хуситы вновь атаковали американский авианосец.