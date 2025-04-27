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ЦАХАЛ перехватил выпущенную из Йемена ракету

ЦАХАЛ: выпущенная из Йемена ракета была перехвачена до проникновения в Израиль
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Павел Львов/РИА Новости

Выпущенная из Йемена ракета была перехвачена до проникновения на территорию Израиля. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«После сирен, которые звучали некоторое время назад в районах Араваха и Мертвого моря, была перехвачена ракета, запущенная из Йемена», — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ добавили, что ракета была перехвачена до пересечения израильской территории. Сирены звукового оповещения были включены в соответствии с протоколом.

В марте йеменские хуситы нанесли удар гиперзвуковой ракетой «Палестина-2» по базе ЦАХАЛ в пустыне Негев в ответ на возобновление Израилем операции в секторе Газа. Хуситы пообещали «расширить масштабы» атак, «если военные действия в секторе Газа не прекратятся».

Кроме того, хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» в Йемене выпустили гиперзвуковую баллистическую ракету «Палестина-2» по аэропорту имени Бен-Гуриона в городе Тель-Авив в Израиле.

Ранее ЦАХАЛ сообщил об уничтожении члена «Хезболлы», снабжавшего движение оружием.

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