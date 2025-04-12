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Стало известно о тысячах без вести пропавших в Курской области военных ВСУ

ТАСС: в Курской области без вести пропавшими считаются десятки тысяч солдат ВСУ
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Gleb Garanich/Reuters

Десятки тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) считаются без вести пропавшими в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам собеседника агентства, тела уничтоженных украинских военнослужащих лежат во всех лесопосадках. Российские подразделения фиксируют местоположения останков бойцов ВСУ, из районов, куда не может дотянуться украинская артиллерия, проводится эвакуация в российские морги.

Также в силовых структурах рассказали, что военнослужащие Вооруженных сил России наносят удары по резервам противника в населенных пунктах Локня, Алексеевка, Юнаковка, Андреевка, Писаревка в Сумской области Украины (граничит с Курской областью — прим. ред.). Наибольшее количество потерь украинские подразделения несут в районе Басовки, куда ежедневно перебрасывают штурмовые группы, пытаясь отбить освобожденные российскими войсками позиции.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

Ранее военных ВСУ обвинили в применении кассетных снарядов против жителей Гуево.

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