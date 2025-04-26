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Российские системы ПВО за сутки сбили более 230 украинских дронов

Минобороны РФ: средства ПВО в течение суток уничтожили 236 беспилотников ВСУ
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили более 230 беспилотников, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что украинские военнослужащие использовали для атак дроны самолетного типа.

«Уничтожены <...> 236 беспилотных летательных аппаратов», — говорится в заявлении.

В нем отмечается, что за аналогичный промежуток времени средства ПВО сбили восемь управляемых авиационных бомб JDAM и два снаряда от реактивных систем залпового огня HIMARS. Оба вида боеприпасов производятся в США.

Утром 26 апреля министерство обороны РФ сообщило, что в течение ночи в регионах страны были ликвидированы 45 беспилотников ВСУ самолетного типа. Больше всего дронов — 27 — сбили в воздушном пространстве Курской области. Еще 16 летательных аппаратов перехватили в небе над Белгородской областью и по одному — в Ростовской и Липецкой областях.

Комментируя ситуацию, временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в результате атаки никто не пострадал. Также не было зафиксировано никаких разрушений.

Ранее российские снайперы в темное время суток сбили украинский дрон «Баба-Яга» на Южно-Донецком направлении.

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