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Военный эксперт рассказал об успехах ВС РФ в Харьковской области

Марочко: ВС РФ заняли выгодные рубежи у Першотравневого в Харьковской области
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские подразделения сумели занять выгодные рубежи и позиции в районе села Першотравневого в Харьковской области. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Как он отметил, за последнее время Вооруженные силы РФ добились определенных успехов на Купянском направлении.

«Прежде всего, заняты более выгодные рубежи и позиции юго-западнее Першотравневого. Ну и есть довольно-таки неплохие успехи северо-западнее Ивановки», — уточнил специалист.

Эксперт подчеркнул, что сейчас российские войска «давят со всех сторон» на формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. По его словам, таким образом ВС РФ выравнивают линию боевого соприкосновения и добиваются «позитивной динамики» на данном участке фронта.

26 апреля Марочко заявил, что российские бойцы постепенно продвигаются на двуреченском плацдарме в Харьковской области. В данный момент на соответствующем направлении сложилась стабильная ситуация, и подразделения ВС РФ продолжают наступать на участке фронта шириной около 35 км.

Ранее российские войска уничтожили пункт размещения ВСУ в Харьковской области.

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