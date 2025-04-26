Брянскую область атаковали три вражеских БПЛА

В небе над Брянской областью ликвидированы три беспилотника ВСУ

В небе над Брянской областью были ликвидированы три украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщает в своем Telegram-канале российское Минобороны.

По данным ведомства, дроны противника попытались атаковать территорию региона около 22:30. Они были уничтожены дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны).

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил эту информацию и уточнил, что при налете никто не пострадал, разрушений тоже не было зафиксировано.

Днем в оборонном ведомстве заявили, что за сутки российские системы ПВО уничтожили более 230 беспилотников, выпущенных Вооруженными силами Украины. Кроме того, были сбиты восемь управляемых авиационных бомб JDAM и два снаряда от реактивных систем залпового огня HIMARS. Оба вида боеприпасов производятся в США.

Ранее ВСУ уничтожили родной дом олимпийского чемпиона.