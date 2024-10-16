Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Родственники пропавших бойцов ВСУ вышли на митинг в Киеве

«Страна.ua»: семьи пропавших под Покровском бойцов ВСУ вышли на митинг в Киеве

close
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Члены семей пропавших без вести под Покровском военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) вышли на митинг на Майдане в Киеве. Об этом пишет «Страна.ua».

«Люди массово сообщали в соцсетях о пропаже своих близких. Особенно много было сообщений о пропавших бойцах 152-й бригады», — пишет издание.

«Страна.ua» также публикует кадры, на которых видно, что собравшиеся на центральной площади держат украинские флаги и плакаты с призывами к властям.

По словам собравшихся митингующих граждан, их пропавших родственников отправили на передовую с минимальной военной подготовкой.

До этого сообщалось, что 152-я бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая «пропала» под Покровском, состояла из новобранцев, которые попадают на фронт после нескольких дней обучения.

В генштабе украинской армии сообщали, что самая сложная ситуация для ВСУ сложилась на Покровском (Красноармейском) направлении. На этом участке фронта российская армия предпринимает активные наступательные действия.

Ранее Медведчук рассказал, когда будет уничтожена Украина.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами