Члены семей пропавших без вести под Покровском военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) вышли на митинг на Майдане в Киеве. Об этом пишет «Страна.ua».

«Люди массово сообщали в соцсетях о пропаже своих близких. Особенно много было сообщений о пропавших бойцах 152-й бригады», — пишет издание.

«Страна.ua» также публикует кадры, на которых видно, что собравшиеся на центральной площади держат украинские флаги и плакаты с призывами к властям.

По словам собравшихся митингующих граждан, их пропавших родственников отправили на передовую с минимальной военной подготовкой.

До этого сообщалось, что 152-я бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая «пропала» под Покровском, состояла из новобранцев, которые попадают на фронт после нескольких дней обучения.

В генштабе украинской армии сообщали, что самая сложная ситуация для ВСУ сложилась на Покровском (Красноармейском) направлении. На этом участке фронта российская армия предпринимает активные наступательные действия.

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