152-я бригада Вооруженных сил Украины, «пропавшая» под Покровском, состояла из новобранцев, которые попадают на фронт после нескольких дней обучения. Об этом сообщается в группе «Военная хроника» в социальной сети «ВКонтакте».

«Под Покровском внезапно куда-то пропала целая бригада ВСУ. Конкретно упоминается 152-я бригада ВСУ, но 150-я и 151-я бригады, части которых тоже снимали для «сшивания» фронта под Покровском, тоже в списке пропавших присутствуют», — говорится в публикации.

Авторы группы отмечают, что настолько масштабных потерь у ВСУ не было давно. Они связывают это с тем, что необученные новобранцы попадают на фронт «через пару-тройку дней из учебки».

«Трудно сказать, каким еще мог быть исход событий при таком подходе», — подчеркнула «Военная хроника».

В сентябре британская газета Financial Times отмечала, что новобранцы Вооруженных сил Украины, попавшие в армию после майского закона об ужесточении мобилизации, по меньшей мере еще три месяца не будут влиять на ситуацию на фронте. Этот закон был призван пополнить понесшие большие потери армейские части за счет ужесточения правил для призывников.

Ранее экс-премьер Британии Джонсон призвал к массовой мобилизации на Украине.