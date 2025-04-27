Жителей Ивановской области предупредили об угрозе атаки БПЛА

Оперативный штаб Ивановской области объявил угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на всей территории региона. Об этом сообщила пресс-служба правительства субъекта РФ в Telegram-канале.

Пост с соответствующим содержанием был опубликован в 6:34 мск.

«Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку», — говорится в заявлении.

На этом фоне в правительстве Ивановской области призвали жителей сохранять бдительность и следить за дальнейшими оповещениями.

26 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за прошедшие сутки украинские бойцы выпустили более 130 беспилотников по региону. Атакам подверглись административный центр и населенные пункты в 12 районах, включая Шебекинский и Грайворонский округа. В последнем в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали семь человек, из которых спасти удалось только пятерых.

Утром в тот же день министерство обороны РФ заявило, что за ночь в регионах страны были уничтожены 45 украинских БПЛА. В Курской и Белгородской областях перехватили 27 и 16 дронов ВСУ соответственно, а в Липецкой и Ростовской областях — по одному.

Ранее в одном из российских регионов появился кот, предупреждающий хозяев об атаках БПЛА.