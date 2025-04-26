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Названо число украинских БПЛА, выпущенных по Белгородской области за сутки

Гладков: Белгородская область за сутки подверглась атакам более 130 дронов ВСУ
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Inna Varenytsia/Reuters

Украинские бойцы за прошедшие сутки выпустили более 130 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что в Белгородском районе атакам подверглись восемь населенных пунктов. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по ним удары с помощью восьми дронов. Впоследствии здесь зафиксировали повреждения линии электропередачи, газовой трубы, инфраструктурного объекта связи и здания на территории производственного предприятия.

«Белгород атакован двумя беспилотниками самолетного типа. Обошлось без пострадавших и разрушений», — подчеркнул глава российского субъекта.

Еще 16 дронов сбили в небе над Губкинским и Старооскольским округами, а также Прохоровским, Корочанским и Ракитянским районами. Два украинских БПЛА нанесли удары по административному центру Новооскольского района, семь — по населенным пунктам в Валуйском округе.

По словам Гладкова, еще одной целью ВСУ стал Борисовский район. Один дрон повредил инфраструктурный объект связи в поселке Борисовка, а другой летательный аппарат сбросил взрывные устройства на частный дом и две машины в селе Березовка.

Краснояружский район, в свою очередь, подвергся атакам с применением 111 снарядов и 37 БПЛА. В результате здесь оказались повреждены один легковой автомобиль и один социальный объект.

Более того, украинские военные выпустили 31 дрон по Грайворонскому округу. Из-за действий ВСУ пострадали семь человек, из которых выжили только пять. Губернатор уточнил, что сейчас медики оказывают раненым всю необходимую помощь.

В Шебекинском округе после обстрелов выявили повреждения двух частных домовладений и одного транспортного средства. Из заявления следует, что всего по этому району были выпущены 35 беспилотников и 10 боеприпасов.

Ранее дрон ВСУ нанес удар по храмовому комплексу Новый Иерусалим в Белгородской области.

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