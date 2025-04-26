Российская снайперская пара ночью сбила БПЛА «Баба-Яга» на Южнодонецком направлении

Российские снайперы из группировки «Восток» со скрытой позиции в ночное время уничтожили дрон «Баба-Яга» на Южнодонецком направлении. Об этом РИА Новости рассказал командир подразделения противовоздушной обороны (ПВО) 656-го мотострелкового полка с позывным «Саян».

«Дрон шел на позицию наших ребят в «лесополку», и пара снайперская обнаружила данный дрон в тепловизор», — поделился подробностями «Саян».

По его словам, один человек наводил снайпера огнем из штатного оружия АК-74, подсвечивая тем самым вражеский беспилотник. А снайпер с винтовки Драгунова (СВД) сбил «Бабу-Ягу»: она упала и взорвалась.

«Саян» отметил, что снайперская группа была создана на базе полка недавно. Военные обучены применять снайперские винтовки, а также различные виды тепловизоров и другое оборудование именно на поражение БПЛА. Они занимают позицию на переднем крае перед наступлением темноты, выслеживают и уничтожают дроны.

До этого сообщалось, что российские операторы БПЛА сбили 80 дронов «Баба-яга» под Купянском в Харьковской области Украины. По словам командира группы с позывным «Контора», военные Вооруженных сил (ВС) РФ успешно поражают беспилотники противника как днем, так и ночью.

Он добавил, что охота на беспилотники типа «Баба-яга» началась в августе прошлого года, когда прибыла группа операторов FPV-дронов.

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