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Бойцам СВО предлагают предоставить бесплатный проезд к месту отпуска

Минобороны предлагает предоставить бойцам СВО бесплатный проезд к месту отпуска
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Минобороны (МО) РФ предлагает предоставить бесплатный проезд к месту для бойцов, места службы которых находились в районах Крайнего Севера, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, но которые сменили пункт постоянной дислокации для участия в СВО. Проект закона опубликован на портале правовых актов.

Согласно ему, бесплатным будет железнодорожный, воздушный, водный и автомобильный транспорт. Единственное исключение предполагается для такси.

Кроме того, льготу планируют распространить на супругов и несовершеннолетних детей военных, а также детей, ставших инвалидами до 18 лет.

В проекте говорится, что бесплатный проезд будет предоставляться не только в период СВО, но и в течение года после.

В пояснительной записке отмечается, что законом «‎О статусе военнослужащих» предусматривается бесплатный проезд для служащих по контракту в районах Крайнего Севера, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Авторы законопроекта хотят предоставить это права бойцам из указанных регионов, которые сменили пункт дислокации в связи с участием в спецоперации.

В начале апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право на отпуск за свой счет супругам, детям и родителям раненых бойцов специальной военной операции для ухода за ними. Согласно закону, отпуск без сохранения заработной платы будет представляться на 35 дней в год. Уточняется, что работодатели будут обязаны предоставлять отпуск на основании письменного заявления работника.

Ранее Медведев назвал СВО народной войной.

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